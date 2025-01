Kate Middleton fez uma surpresa aos pacientes com cancro que estão a ser tratados no mesmo hospital no qual recebeu os tratamentos ao longo do ano passado, uma vez que a própria também lutou contra a doença.

Esta terça-feira, dia 14, a princesa de Gales, de 43 anos, fez uma rara aparição pública no Royal Marsden Hospital, em Londres.

Ao longo da visita, Kate agradeceu à equipa que trabalha no lugar pelo seu cuidado e apoio aos doentes.

"Os tratamentos são realmente diferentes e variados, impactam as famílias de forma diferente", notou a princesa à BBC.

"Estava a dizer, depois de ter entrado pela porta da frente, que foi bom ter feito visitas privadas e tranquilas", realçou, lembrando a sua experiência, uma vez que foi submetida a quimioterapia.

Kate esteve ainda à conversa com vários doentes, conforme mostram as fotografias presentes na galeria.

