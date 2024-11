O irmão do rei Carlos III tem feito de tudo para permanecer na Royal Lodge, depois do soberano exigir que este saísse da propriedade por não ter dinheiro para pagar as despesas.

O príncipe André tem vindo a lutar para continuar a viver na Royal Lodge. Isto porque o irmão, o rei Carlos III, exigiu que este deixasse a propriedade - e fosse para a que pertencia a Harry e Meghan Markle, a Frogmore Cottage - tendo em conta que deixou de cumprir eventos oficiais da realeza, após o escândalo sexual em que se viu envolvido. A imprensa britânica noticiou que o príncipe conseguiu garantir a sua permanência, uma vez que prometeu garantir o pagamentos das despesas através de negócios pessoais. Ainda assim, não deixa de estar "ansioso" com toda a situação. "Têm sido uns meses duros para André", referiu uma fonte à revista Us Weekly. Segundo a revista, o príncipe "mal sai de casa" e sente-se "muito perdido em relação à sua vida". É ainda referido que a situação tem trazido muito "stress" às filhas, as princesas Eugenie e Beatrice.