Tapioquinhas de ovo, recheadas

Preparação

Use um passador de rede e peneire a tapioca hidratada (pode comprá‑la já hidratada ou hidratar o polvilho em casa), para que esta fique bem distribuída uniformemente numa frigideira em lume brando. Assim, usamos uma menor quantidade de tapioca, que representa um amido.

Deite ‑lhe por cima a mistura de sementes em pó (que vai ajudar a baixar a carga glicémica da tapioquinha e adiciona nutrientes extra).

Junte e desmanche os dois ovos para que se espalhem e tempere tudo com flor de sal.

Tape a frigideira e deixe cozinhar por alguns minutos.

Adicione o queijo ralado e volte a tapar para cozinhar os ovos totalmente.

Quando prontos, dobre a tapioquinha ao meio e sirva. Também pode rechear com outros elementos, como frango desfiado, espinafres frescos, tomate, etc.

Para fazer a farinha mix de sementes: Com a ajuda de um processador de alimentos, triture as sementes em conjunto até obter um pó (use 100 g de sementes de linhaça dourada; 100 g de sementes de cânhamo; 100 g de sementes de girassol; 100 g de sementes de abóbora; 100 g de sementes de chia)