Gyros de frango com Harissa

Preparação

Misture a harissa, o sumo de limão, a paprica, o tempero cajun, os cominhos, o sal e a pimenta numa taça. Cubra o frango com esta mistura — se possível, pré-aqueça a air fryer por dois a três minutos, pois adicionar o frango à gaveta quente dará um toque extra de tostado. Cozinhe na air fryer a 200 °C durante 12 minutos.

Entretanto, misture o iogurte com o sumo de limão e o alho.

Aqueça os gyros ou o pão ázimo e monte tudo com o frango, a rúcula e o molho de iogurte. Finalize com as sementes de romã e as cebolas roxas em conserva.