Preparação

Como nem sempre é fácil arranjar bifes fininhos no supermercado, a minha sugestão é que recorram a um martelo para a carne, para vos ajudar.

Com os bifes bem finos, temperem-nos com o alho laminado, o sal e as folhas de louro. Cubram com papel de alumínio e reservem.

Cortem as batatas em palitos muito fininhos. Lavem muito bem, até a água ficar transparente, e depois escorram-nas (já sabem que adoro o meu escorredor de salada, nunca falha).

Fritem em óleo quente até que fiquem douradas ou usem a air fryer (eu prefiro, acho que é mais saudável).

Aqueçam um pouco de azeite numa frigideira, juntem uma boa porção de manteiga e deixem os bifes cozinhar de ambos os lados, com o lume baixo.

Quando a carne estiver praticamente cozinhada, adicionem um bocadinho de vinho, mostarda e caldo de carne. Envolvam bem.

Coloquem os bifes num prato, adicionem o molho e juntem-lhe as batatas fritas, o ovo estrelado e as rodelas de limão.

Bitoque à Tuga! What else?