A filha de Sérgio Rossi e Bruna, Yara Rossi, acaba de estrear-se no mundo da música. No dia em que completa 21 anos de vida, a 21 de novembro, a jovem lançou em direto no 'Dois às 10' o seu primeiro single.

'Uma de mim' é o nome do tema, que escolheu mostrar em primeira mão em televisão.

O single chega amanhã, 22 de novembro, às plataformas digitais, tal como prometeu Yara através da sua conta oficial de Instagram.

Eis o teaser:

