A filha dos cantores Sérgio Rossi e Bruna estreou-se no mundo da música. Yara Rossi lançou na última sexta-feira o seu primeiro single: 'Uma de Mim'.

O vídeo oficial do tema, disponível no YouTube, mostra toda a sensualidade da jovem. Yara surge com roupas ousadas, que revelam ainda a sua excelente forma física.

A filha de Sérgio Rossi, recorde-se, completou 21 anos precisamente no dia em que se estreou no mundo da música tornando público o seu primeiro single.

Eis abaixo o videoclipe:

