Foi lavado em lágrimas que Sérgio Rossi lembrou a polémica em que se viu envolvido este ano, após o término da relação de quatro anos com Ana Rita.

A ex-namorada terá apresentado queixa contra o músico por violência doméstica em julho. O mesmo fez Sérgio Rossi, sendo que o caso encontra-se agora em tribunal.

Numa entrevista que deu à filha, Yara, de 19 anos, o artista confessou que este foi um ano difícil. "A imprensa escrutinou muito a minha vida, embora as pessoas saibam bem quem sou e aquilo que sou capaz de fazer".

"Preocupou-me muito, porque eu demorei muito a construir a minha carreira e escrutinarem a minha vida com coisas falsas e maldade, coisas que eu nunca fiz, mexia comigo", confessou.

Recordando que houve concertos que deu em que só lhe apetecia chorar, o entrevistado desabafou: "Espero acabar o ano com isto tudo para trás das costas e continuar a ser feliz, se bem que fui muito feliz, porque o público acarinhou-me muito. Quero começar um ano cheio, a construir mais sucessos, com mais força".

Nesta conversa, Sérgio Rossi realçou ainda a importância do acompanhamento psicológico que procurou: "Não conseguia dormir, fiquei quase dois meses com um peso na minha cabeça do quanto se dizia de mim. As pessoas ajudaram-me bastante, mas a terapia foi muito importante".

Leia Também: Filha de Sérgio Rossi revela sensualidade máxima ao estrear-se na música