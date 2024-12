Conhece o músico Tommy Lee? O artista é baterista da banda Mötley Crüe e muito famoso por ter sido casado com Pamela Anderson.

Segundo a atual companheira do artista, Brittany Furlan, este tem hábitos muito questionáveis no que à higiene diz respeito. No podcast 'Off the Vine', a influencer garantiu que o marido "só toma banho uma vez por semana".

"Ele explicou-me… É assim que funciona na Europa [Tommy nasceu na Grécia]. Não precisam de tomar banho todos os dias. Eles só passam uma toalha branca se acharem que estão sujos [...] Ainda assim, ele é muito limpinho", garantiu.

Lee e Brittany Furlan estão casados desde 2019 e têm uma diferença de idades de 24 anos.

