Helena Costa destacou nas redes sociais mais um momento adorável com as filhas gémeas, as bebés Mercedes e Maria do Mar. A atriz levou as meninas ao campo e ficou enternecida ao

"Aos 20 meses de idade, puderam tocar numa vaquinha pela primeira vez", disse a mamã babada na legenda do registo.

"Adoro a forma como a Helena educa as suas meninas com proximidade aos animais", elogiou uma seguidora.

"São tão queridas as suas filhas, Helena. E é tão bom estarem em contacto com animais, mesmo aqueles que estão nos campos", escreveu outra.

