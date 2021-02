Helena Costa tem vindo a destacar no Instagram vários momentos vividos junto das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, que vão completar dois anos em junho. Ainda esta semana, a atriz partilhou com os seguidores um episódio que a deixou de 'boca aberta'. "Mercedes a terrorista", começou por realçar.

"Fui apanhada de surpresa enquanto fazia um storie banal... A Mercedes aventurou-se a atirar-se do seu berço para o berço da irmã, e como se não bastasse adorou e repetiu a proeza. Na sesta voltou a fazer o mesmo e desta vez para o lado do chão, felizmente não se magoou mas também não teve oportunidade de repetir", contou a atriz, mostrando tudo num vídeo que acompanha a publicação.

"Vão ficar nas camas de viagem mais uns tempos. Acho que ainda são novas para ir para uma cama baixinha (montessoriana) só pelo facto de que não me apetecer a meio da noite ir lá orienta-mas de volta as suas camas... sim já ouvi que chegam a dormir nos tapetes ou nos cantos do quarto... Está tudo bem, a Mercedes definitivamente tem traços espetaculares da mãe, agora é só saber orientar porque o medo 'não lhe assiste'", acrescentou.

