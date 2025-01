"A magia do primeiro dentinho". Foi com estas palavras que Helena Costa começou por legendar o vídeo que publicou na sua página de Instagram, no fim de semana, mostrando a 'visita' da fada dos dentes.

"A Mercedes ficou radiante com a visita da fada dos dentes. Mesmo ela sabendo que a fada sou eu, adorou sonhar e mergulhar neste mundo mágico. Gosto de lhes contar sempre a verdade para que saibam que podem confiar em mim, mas também acredito que um pouco de fantasia torna a infância ainda mais especial. Por isso digo-lhes que vamos imaginar que é mesmo uma fadinha", explicou.

"Tenho a certeza que este momento a marcou vejo-a mais confiante e ainda mais feliz! Valeu a pena ter preparado esta surpresa na noite anterior! Improvisei uma carta no dia a seguir porque sei que não sabem ler e valeu cada sorriso genuíno dela", rematou.

De recordar que a atriz é mãe das gémeas Mercedes e Maria do Mar.

