"Viajar sozinha começou por ser um desafio pessoal e é sempre bom relembrarmos as nossas conquistas". Foi com estas palavras que Helena Costa começou a publicação que fez no Instagram, onde lembra os dias em que esteve na Tunísia.

"Em época de balanços, relembro a aventura que fiz há um ano, está nos destaques e ainda hoje me rio muito com o disparate que fiz sem querer mas que afinal resultou numa excelente viagem", lembrou.

"Mergulhar numa cultura tão diferente foi um verdadeiro choque, mas também uma experiência fascinante. A Tunísia surpreende pela sua riqueza cultural, tradições e hospitalidade genuína que nos faz sentir bem-vindos, apesar do primeiro impacto. É um lugar onde cada encontro é uma lição de vida. Gostava de lá voltar, pena não haver voos diretos", completou.

À publicação junto várias imagens que pode ver abaixo: