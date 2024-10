As filhas de Helena Costa já estão preparadas para o Halloween. Esta quarta-feira, dia 30 de outubro, a atriz partilhou três fotografias das gémeas.

"A música que começaram a cantar e não sei de onde veio, dizem que é o coração que sabe", lê-se na legenda da publicação feita na sua conta de Instagram.

Nas imagens é possível ver as meninas de cinco anos, Mercedes e Maria do Mar, com um vestido de flores igual, e bandeletes com abóboras feitas de glitter e com chapéus de bruxa.