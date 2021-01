Helena Costa partilhou esta segunda-feira, dia 11, com os seus seguidores do Instagram um vídeo amoroso onde mostra algumas das rotinas das suas filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes.

As imagens mostram vários momentos das meninas e servem sobretudo para que a mamã babada partilhe com os fãs o quanto estas estão crescidas.

"Já as vejo tão crescidas com 1 ano e meio", escreve Helena na legenda do vídeo.

Curioso para ver as imagens? Espreite a publicação abaixo:

