Hoje é um dia particularmente especial para José Carlos Pereira. O filho mais novo, Afonso, completa esta segunda-feira, 7 de julho, três anos de vida. Sendo um pai muito 'babado', o ator e médico fez questão de destacar a data na sua página de Instagram através de uma bonita partilha. "O meu 'mai novo' faz 3 aninhos. E tanta coisa que se passou e ao mesmo tempo tão rápido que foi. Amo-te muito, meu Afonsinho. Quero que a vida nos deixe celebrar por muitos e muitos anos esta data. O pai vai estar sempre aqui para te dar a mão, ajudar-te a andar, caminhar contigo e levantar-te quando caíres, sempre. Amo-te muito, meu filhos", realçou. Para além de Afonso, José Carlos Pereira é também pai de Tomás. Ambos nasceram da relação terminada com Inês de Góis. O final desta relação foi anunciada em dezembro de 2023 através de um comunicado emitido por Inês nas redes sociais: "Decidi, antes que seja a imprensa a comunicar por nós, informar que a minha relação com o José Carlos Pereira chegou ao fim", informou à época. Pouco tempo depois, em declarações ao programa da TVI 'Dois às 10', o ator afirmou que apesar de manter uma boa relação com a antiga companheira, a separação estava a custar-lhe sobretudo por causa dos filhos, uma vez que agora estava mais distante deles. Nesta conversa, o artista confessou que o excesso de trabalho foi uma das causas da separação. "No meio disto tudo, há sempre alguma coisa que fica para trás", realçou, admitindo ter uma "obsessão profissional". Note-se que para além da representação, José Carlos Pereira dedica-se igualmente a uma carreira na medicina estética. O aniversário após uma dura despedida O coração de um pai sofre e que o diga José Carlos Pereira, também conhecido como Zeca. O ator, de 46 anos, despediu-se do filho, Salvador, de oito anos, após uma viagem de trabalho em maio ao abril - lugar em que o menino vive com a mãe, Liliana Aguiar. "É tudo sobre amor. Vou sentir a tua falta", realçou Zeca na despedida.

Apesar da distância do seu país de nascimento, a verdade é que Salvador tem-se adaptado muito bem à sua nova vida. No passado mês de fevereiro, inclusive, Liliana Aguiar mostrou-se orgulhosa do menino após este ter conquistado um campeonato na sua escola.

"Foste campeão na escola, e eu não poderia estar mais feliz e orgulhosa de ti! Mas mais do que a vitória, o que me emociona é a tua determinação, a tua força de vontade e o teu espírito incansável", disse, sem esconder a enorme alegria.

