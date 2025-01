"E passaram 8 anos". Foi com estas palavras que José Carlos Pereira começou a publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, onde assinala o aniversário do filho Salvador, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar.

"O ciclo da vida começa e acaba antes que possamos dizer tudo o queremos a quem queremos, e cada vez mais assim é. Por muitas razões as circunstâncias mudam, os maus momentos surgem, os bons também, mas o amor, esse está lá sempre. Quero que saibas que olho para ti com um orgulho que não me cabe no peito, porque sei quem és", escreveu o pai 'babado', dedicando assim carinhosas palavras ao filho mais velho.

"Leio-te como a um espelho, meu filho. Amo-te, Salvador, muito, e isso saberás sempre, dentro de ti. Parabéns pelos teus oito anos de vida", acrescentou, escrevendo depois para a mãe do menino e sua ex-companheira, Liliana Aguiar.

"Parabéns também à mãe Liliana Aguiar e ao pai Francisco Nunes [companheiro de Liliana], pela resiliência e pelas bênçãos que lhe tem trazido. Se tudo correr bem para a semana já estamos juntos", rematou José Carlos Pereira.

De recordar que o ator e médico é ainda pai de mais dois meninos, Tomás e Afonso, da relação terminada com Inês de Góis.

Leia Também: Sofia Grillo mostra (rara) fotografia do pai em dia especial