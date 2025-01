José Carlos Pereira não foi o único a assinalar no Instagram o aniversário do filho Salvador. A mãe do menino, Liliana Aguiar, também destacou a data na rede social.

"'Amor de mãe é a tradução mais pura do incondicional. É entrega, cuidado e força, mesmo nos dias mais difíceis. É um sentimento que cresce e se renova a cada sorriso, a cada abraço, a cada olhar. Ser mãe é descobrir que o coração nunca mais será só teu porque ele bate por alguém que é parte de ti'. Este ser maravilhoso, o meu Salvador, há oito anos que faz parte de mim, sinto-te como ninguém", começou por dizer a celebridade junto de um vídeo do menino.

"Agradeço-te por seres um filho, um irmão cheio de amor e generosidade no coração. Obrigada Deus por esta bênção. Orgulho em ti, meu anjinho", completou.

Leia Também: José Carlos Pereira celebra aniversário do filho e dedica mensagem a 'ex'