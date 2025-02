A celebridade fez uma publicação no Instagram a destacar um feito do pequeno Salvador, fruto da relação terminada com José Carlos Pereira.

"Meu campeão, meu orgulho." Foram estas as primeiras palavras de Liliana Aguiar na publicação que fez no Instagram sobre o filho Salvador. A mamã contou que esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, é especial e "ficará marcado no coração" do menino. "Foste campeão na escola, e eu não poderia estar mais feliz e orgulhosa de ti! Mas mais do que a vitória, o que me emociona é a tua determinação, a tua força de vontade e o teu espírito incansável", escreveu depois. "Desde sempre foste um bebé que nunca desiste, que luta até ao fim, que quer sempre ser o melhor - não para competir com os outros, mas para superar a tua própria versão de ontem. És um exemplo de motivação, de persistência e de amor pelo que fazes", acrescentou. "Que este seja apenas um dos muitos momentos de conquista na tua vida, porque sei que o teu caminho será cheio de sucessos. E eu estarei sempre aqui, aplaudir cada passo. Parabéns, meu amor! Hoje e sempre, és um campeão", disse, por fim. De recordar que o menino é fruto da relação terminada de Liliana Aguiar com José Carlos Pereira. A celebridade é ainda mãe de Miguel, que nasceu de uma relação anterior, e de Santiago, do atual casamento com Francisco Nunes.