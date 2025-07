Lucy Mayweather começa a trabalhar no escritório de Felix, empresário e melhor amigo do seu irmão. A nova rotina em Londres afasta-a da vida que conhecia e aproxima-a de um passado afetivo não resolvido. Felix, por sua vez, vê-se dividido entre a atração por Lucy e a dificuldade em confiar. A relação entre os dois evolui num contexto de tensão profissional, desequilíbrio emocional e decisões marcadas por mágoas antigas.

Os temas reais que estão na base dos livros de Susie Tate são muitas vezes inspirados nas suas experiências de trabalho como médica no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos 20 anos. Susie vive em Inglaterra, com o seu marido, três filhos e um cão.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro Com a Cabeça nas Nuvens (edição Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 17 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.