A semana inicia-se sob uma grande mudança: Úrano entra em Gémeos, após sete anos em Touro, marcando o início de um período de transformações súbitas e inesperadas, tanto a nível pessoal como coletivo. Este ano, Úrano permanecerá em Gémeos até 7 de novembro, regressando a Touro no dia 8, e voltará definitivamente a Gémeos a 26 de abril de 2026, onde permanecerá por sete anos, até 2033. Ao longo de 2025, poderemos vislumbrar os novos caminhos para os quais a humanidade será conduzida, numa espécie de antevisão do que se tornará concreto a partir do próximo ano.

Durante os próximos quatro meses, poderemos sentir mudanças dinâmicas e aceleradas, que poderão manifestar-se através de instabilidade e pequenas crises — sinais de que o novo deseja emergir. As áreas mais fortemente impactadas por estas transformações incluem:

A mente, o pensamento e a linguagem A comunicação e as redes sociais Os transportes e todos os modos de deslocação A educação, o ensino e a aprendizagem As relações sociais e os meios de comunicação Novas formas de inteligência e cognição

A tecnologia avança a passos largos, e por vezes poderemos sentir-nos como se estivéssemos a entrar numa realidade de ficção científica. Será um tempo de avanços velozes, em que se nos pede abertura e capacidade de adaptação. Estamos no meio de uma profunda transformação de paradigma social, onde o passado fica, de forma definitiva, para trás.

Vénus também já se encontra em Gémeos e, em conjunção com Úrano durante toda a semana e em excelente aspeto com Plutão em Aquário, pede-nos um olhar mais atento sobre os relacionamentos. Pode haver alguma falta de sensibilidade e de tato nas interações. Estaremos mais comunicativos e abertos, mas menos afetivos e calorosos. As relações tendem a acontecer através da mente, das ideias, das conversas — mais do que pela linguagem do corpo ou pela intimidade sensual. Úrano e Plutão dinamizam Vénus, trazendo novas formas de nos relacionarmos e comunicarmos. Algo profundamente novo pode surgir ou ser lançado ainda esta semana, marcando um avanço significativo na vida pessoal e também no plano coletivo.

No dia 10 de julho, a Lua entra na sua fase Cheia em Capricórnio, em excelente aspeto com Marte em Virgem, indicando um período favorável à concretização de sonhos e projetos. Esta influência, embora breve, será potente o suficiente para finalizarmos ideias e ações realistas e promissoras. Haverá maior ligação com a vida prática, com dinamismo, realismo, assertividade e determinação para alcançar metas profissionais e financeiras. Podem ser dias de boas notícias e avanços concretos.

A semana segue acelerada, com muitas novidades e um forte apelo ao envolvimento ativo. O novo chega de forma inesperada e disruptiva, e a única forma de atravessar estas mudanças é através da adaptação e da abertura ao inédito.