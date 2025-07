Com uma comunidade de mais de nove milhões de pessoas que veem os seus vídeos e ouvem as suas reflexões um pouco por todo o mundo, Simon Gilham assume-se como um dos maiores influenciadores da mudança dos dias de hoje. No livro Deixe-se de Tretas, o autor reúne os seus conselhos mais procurados, novas citações, sugestões e dicas práticas com o intuito de criar um manual inspirador para qualquer pessoa. “Este livro, que se lê sequencial ou alternadamente, pode por vezes parecer desafiante, mas será, sem dúvida, um estímulo àquelas mudanças positivas que todos merecemos, hoje mesmo. Se o faz feliz, não tem de fazer sentido para mais ninguém”, lemos na apresentação à obra.

Simon Gilham conta com uma carreira de mais de 25 anos e orgulha-se de ter trabalhado com muitos ícones do mundo da moda e do design, incluindo Sir Paul Smith, Virgil Abloh e Dame Vivienne Westwood. Durante a pandemia de 2020, descobriu um forte impulso pessoal para se aperfeiçoar e criar uma mentalidade e uma vida equilibradas, centradas na perspetiva pessoal.

