Chegou ao fim mais um ano letivo e com este marco chegam as festas da escola. Helena Costa destacou este momento na sua página de Instagram, isto porque uma das filhas gémeas, a pequena Maria do Mar, de cinco anos, arrasou durante um desfile.

"Sai uma Maria do Mar, potencial causadora de muito trabalho ou dores de cabeça", começou por escrever a mamã num vídeo onde podemos ver a menina em cima do palco.

"Desde cedo que quer ir para qualquer palco que lhe apareça à frente! Já causou muito constrangimento, é tipo aquelas invasões de campo, sabem? Uma vez desapareceu e apareceu em palco alheio, eu pensava que ela já tinha passado a fronteira depois de um constante ataque cardíaco meu", contou Helena Costa.

"Para esta festa final de ano, andou dias a dizer que ia fazer modas! E fez! Até teve tempo de piscar o olho à irmã [Mercedes], que moral", partilhou de seguida.

"Só para que conste, nunca ensinei ou incentivei nada deste género… incentivo mais depressa para o disparate ou aventuras destemidas. Mas não querem, querem isto", escreveu, por fim. Veja o vídeo na publicação abaixo.

