O assédio sexual foi um dos temas abordados durante o programa de Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira, 5 de maio. O apresentador recebeu algumas vítimas, entre elas Raquel Henriques.

“Neste momento estou sem trabalhar na televisão devido aos assédios que passei. A minha primeira situação começou logo na primeira telenovela que fiz. Esta pessoa tinha um cargo bem superior a mim. Eu era apenas uma atriz em início de carreira. Esta pessoa dirigia tudo, tomava conta disto. Começou a engraçar comigo e a tentar ter uma abordagem um pouco diferente", começou por partilhar.

"Foi tentando e ao perceber que eu não estava a dar a resposta que ele gostaria, entrou num campo mais agressivo que me fechou numa sala de atores e tentou mesmo de forma física a aproximação. Tentou algo… Claro que não lhe dei a mínima hipótese, ele não gostou daquilo, como nenhum deles gosta, e disse mesmo: ‘enquanto eu aqui estiver tu nunca mais vais fazer televisão’”, acrescentou.

Raquel Henriques diz que “pediu ajuda aos colegas” mas “as pessoas não se quiseram meter”. “Tive de continuar a trabalhar com essa pessoa até ao fim da produção. Não foi uma pessoa fácil de lidar, ele fazia questão de me massacrar psicologicamente. Lembro-me de ter tido dias em que tinha de entrar em cena e com vontade de chorar por causa da pressão e das bocas que ele mandava, das coisas que ele dizia e mesmo da maldade que ele tinha. Fiquei, de facto, mesmo sem voltar a trabalhar lá”, acrescentou.

“Fui para outro canal de televisão que começou bem até que, entretanto, há alguém bastante superior que entrou depois e passado um tempo também se lembrou de entrar num registo diferente comigo. Muitas mensagens, oferta de trabalho, a pressão começou a ser muita. Não cedi aos jantares - que normalmente são jantares, ou um fim de semana, ou uma noite… Eu não cedi e fiquei sem trabalho. Aquilo que podes fazer naquela altura é nada. Por onde quer que te vires, tu não sabes o que fazer, não há provas físicas porque não há agressão”, partilhou ainda.

Durante o seu testemunho, Raquel Henriques salientou: “Tenho consciência que neste momento é difícil voltar para a televisão porque estas pessoas continuam lá - ou saltam de um canal para o outro, mas estão lá. Eles não se esquecem de quem lhes disse não. Tive momentos em que pensei que o problema era meu. Começas a tapar-te um pouco mais, tudo o que podes fazer para não seres tão atraente aos olhos das outras pessoas”.

Após viver tais episódios, Raquel Henriques confessou que ficou “afetada a todos os sentidos”. “Tu ficas descrente”, afirmou. “Tenho alguma dificuldade em confiar em homens com poder”, completou.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos foi vítima de assédio. "Tinha entre 21 a 26 anos"