José Eduardo Moniz foi o grande entrevistado desta quinta-feira, dia 20, no programa 'Goucha'. Os dois estiveram à conversa a propósito do 32.º aniversário da estação que se comemora hoje.

Depois de referir que em 2025 os telespectadores serão presenteados com várias novidades na ficção, o diretor-geral do canal assegurou que o mesmo acontecerá no entretenimento.

"No entretenimento também vão existir novidades?", questionou Goucha.

"Claro, claro… Também temos de ter, não sei se alguma não passará por si", realçou.

"Não se incomode", respondeu Manuel, sem conter o riso.

"Não veio cá para ver a banda passar… Está aqui para trabalhar, não para estar numa cadeira a conversar comigo. Há muita coisa para fazer", acrescentou entretanto Moniz.

