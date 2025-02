A propósito do 32.º aniversário da TVI, José Eduardo Moniz deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha na tarde desta quinta-feira, dia 20. Falando dos planos que tem para a estação na área da informação, o diretor-geral do canal afirmou que o "grande desafio é combater as notícias falsas".

"O essencial da nossa missão é que o espectador que está em casa saiba distinguir aquilo que está errado daquilo que está certo", começou por dizer.

"Quero que o jornalismo desta casa seja um jornalismo livre, não o entendo de outra forma. Não recebi, nem aceitaria nenhuma orientação dos nossos acionistas que contrariasse esse pressuposto, somos jornalistas e tenho demasiado orgulho nessa função para permitir que seja alterada", completou.

"Ainda hoje é possível o jornalismo livro? É mais difícil, o José Eduardo já pagou caro...", observou Manuel.

"Eu já paguei caro por isso, outras pessoas que me são queridas já pagaram caro por isso, mas acho que há sempre a capacidade para lutar contra todas as vontades de limitar a ação de um jornalista que porventura surjam. É evidente que se paga um preço por isso, mas faz parte", disse ainda.

De notar que Manuela Moura Guedes, mulher de Moniz, foi afastada da TVI nos anos 2000, depois de ser pivot do 'Jornal Nacional'.

