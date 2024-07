Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Cristina Ferreira no 'Dois às 10', da TVI, e falou sobre o seu novo desafio na estação. Está quase a chegar o 'Dilema', programa que será apresentado por Goucha.

Ao falar deste formato, Cristina Ferreira confessou que quando pensaram em Goucha, mandaram José Eduardo Moniz falar com o apresentador. Isto porque sabem que este não lhe consegue dizer "não".

"Quando pensamos neste programa e pensamos imediatamente no Manuel, óbvio que dissemos: 'Zé Eduardo, faz favor de dizer ao Manel. Porque o José Eduardo diz e o Manel faz'", relatou, a rir-se às gargalhadas.

De seguida, Cristina Ferreira lembrou ainda que foi José Eduardo Moniz quem deu a "oportunidade" a Goucha de fazer televisão.

"Acho que é uma figura paternal sem ter idade para ser meu pai. Ele nunca me deixou cair nestes anos. Nomeadamente quando passei da RTP para a TVI e não tinha audiências durante dois anos até começarmos o 'Você na TV'", recordou depois Goucha, afirmando que tem "uma dívida de gratidão" para com o diretor do canal.

Ainda durante a conversa, Cristina Ferreira realçou também: "Se fosse eu, [...] ele dizia que não [fazia o 'Dilema']".

"Mas eu hei de conseguir dizer não ao José Eduardo", comentou de seguida o apresentador. "Não sei se aos 80 ou aos 90", acrescentou, entre risos. Veja aqui.

