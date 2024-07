Se há pessoa que sabe pregar sustos é Manuel Luís Goucha. Já foram várias as ocasiões em que o apresentador apanhou Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, anfitriões do programa 'Dois às 10', desprevenidos.

Hoje, 3 de julho, a 'vítima' foi apenas Cristina, uma vez que Cláudio está de férias.

Tal aconteceu no final do programa, enquanto a comunicadora falava com a vencedora do passatempo diário.

"Que parvo!", afirmou Cristina, sem conter o riso.

Veja aqui o momento.

