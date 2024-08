Este foi um dos fins de semanas mais desafiantes e difíceis para Manuel Luís Goucha. No sábado, o irmão do apresentador revelou publicamente que a mãe de ambos, Maria de Lourdes Sousa, tinha morrido aos 101 anos de idade.

Honrando os seus compromissos profissionais, no domingo Manuel fez questão de apresentar a gala do 'Dilema', reality show de verão da TVI do qual é anfitrião.

Não ficando indiferente à coragem do colega de profissão e do amigo, Cristina destacou-o através de uma partilha nas histórias da sua página de Instagram.

© Instagram - Cristina Ferreira

