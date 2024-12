Ana Galvão partilhou no programa 'Temos de Falar', que apresenta ao lado de Ana Garcia Martins e Bárbara Guimarães na SIC Mulher, um episódio que viveu com um ex-namorado e no qual considerou que este a tentou manipular.

"Estávamos no fim, estávamos a terminar a relação, e eu ia fazer uma viagem longa. Ele disse-me que queria-me acompanhar na viagem, deixava-me no aeroporto e depois eu seguia", começou por dizer.

"'Vou contigo até à cidade de destino, ficas lá e eu venho, não vou fazer a viagem contigo'. Ele insistiu tanto, tanto, tanto que eu cedi", continuou.

Eis que a pessoa em questão teve uma reação que surpreendeu a comunicadora: "Eu disse: 'okay, deixas-me no aeroporto da cidade de destino'. E ele escreve-me: 'não estou a gostar dessa tua insistência para eu ir até ao aeroporto'".

"Isto não foi manipulação? Depois de ter insistido e de eu ter cedido, passou a ideia de que eu estava a pressionar a pessoa", completou.

