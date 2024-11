Ana Galvão surpreendeu Bárbara Guimarães e Ana Garcia Martins ao revelar durante uma emissão recente do programa 'Temos de Falar', da SIC Mulher, que já traiu.

"Eu já traí, mas era mais miúda. Foi uma coisa que fiz mais na juventude", confessou, explicando que era na época adolescente.

"Com esta idade que tenho não vou pagar agora os pecados de quando tinha 17 anos", brincou.

"Namorei com duas pessoas ao mesmo tempo, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso", disse, passando a explicar como geria as duas relações.

"A verdade é que se tem muito tempo quando se tem 17 anos, conhecemos muitas pessoas e ainda levamos as coisas pouco a sério, pelo menos eu. É fácil experimentar, não ponho as mãos no fogo de que os rapazes não fizessem o mesmo. Não havia telefones e isso era espetacular. Acho que metade das traições descobertas tinham sido evitadas se houvesse telefone e redes socias na altura. E muitas outras tinham sido descobertas se houvesse telefone e redes sociais", completou.

