Meses depois do acidente que sofreu e que resultou na morte de Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020, Ivo Lucas quebrou o silêncio.

O cantor e ator recorreu ao Instagram para destacar a música da filha mais nova de Tony Carreira, 'Leva-me a Viajar', que foi lançada precisamente esta sexta-feira, 21 de maio.

De referir que a canção - que foi para o ar às 17h no YouTube, contando até ao momento com mais de 50 mil visualizações - é da autoria de Sara Carreira e Ivo Lucas.

"Quando te conheci prometi escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim, para fazer justiça à pessoa que eras. Apaixonei-me cada vez mais por ti a cada dia que passava e a música foi ganhando vida em nós", começou por escrever.

"Hoje está disponível para todo o mundo ouvir o talento brilhante e único que sempre foste. Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres", acrescentou de seguida.

"Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti", continuou, afirmando que "vai cumprir todas as promessas e objectivos que traçaram juntos". "Porque isto não acaba aqui. Deste mais vida à minha vida e mais amor. Para sempre", completou.

Recorde-se que era Ivo Lucas quem ia ao volante do carro quando ocorreu o acidente. O cantor e ator ficou com algumas lesões e foi transportado para o hospital, na altura. Sara Carreira não resistiu aos ferimentos.

Leia Também: "A morte da minha filha foi uma violência. Morri por dentro, bebi demais"