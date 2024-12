Tony Carreira completa esta segunda-feira, 30 de dezembro, 61 anos de idade.

O cantor decidiu assinalar este dia de forma muito especial, já que lançou o videoclipe da sua nova música, 'Vou-te Amar', apresentado pela primeira vez na 'Gala dos Sonhos', no dia 6 de dezembro.

A canção, dedicada a Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020, tem dolorosas e bonitas palavras de saudade, de um pai para uma filha.

"Nunca esquecerei, como poderia, não sei desfazer as lembranças lindas. Estás em cada instante bom da minha vida, estás em cada lágrima caída, estás no adeus que jamais eu pensei que diria" é uma das estrofes da canção.

No videoclipe, Tony está sozinho, numa casa com o chão repleto de folhas secas. Mais à frente, o artista aparece a cantar - com a imagem a preto e branco - e é ainda visível uma jovem ao piano a folhear um álbum de fotografias. No fim do vídeo, Tony abraça uma silhueta, que descreve como "um abraço eterno".

"Fazer um videoclipe para uma canção tão especial como esta foi um enorme desafio. [...] Sem dúvida, este é o meu melhor videoclipe de sempre!", escreveu o cantor nas redes sociais.

Recorde-se que Sara Carreira morreu num acidente de automóvel a 5 de dezembro de 2020, na A1, entre Santarém e o Cartaxo. Sara seguia no carro conduzido pelo namorado, Ivo Lucas.

Siga o link