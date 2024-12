Ivo Lucas lançou uma nova música, em colaboração de Noninho Navarro, quatro anos após o trágico acidente que vitimou Sara Carreira, sua namorada na altura. A letra da canção 'Custa Aceitar' levou os muitos fãs a acreditarem que poderia ser uma homenagem à falecida irmã dos Carreira.

Mas será mesmo assim? Contamos-lhe tudo na 'Fofoca da Semana' desta sexta-feira, 13 de dezembro.

Logo pelo título da música - 'Custa Aceitar' - muitos podem associá-lo a emoções que estejam ligadas à perda ou ao luto.

Também os versos da letra podem remeter para a saudade que o cantor sente, neste caso, da antiga namorada.

Ora veja alguns exemplos:

Custa aceitarQue a vida muda

E menos custa a afastar

Que na tua rua

Agora eu passo sem parar

E o tempo cura

Mas não me ajuda a lidar

Com a saudade

É que eu sofro tanto com as

Voltas que a vida nos deu

E só peço a Deus que este amor

Não me torne ateu

O tema foi lançado no dia 4 de dezembro, exatamente um dia antes de se comemorarem quatro anos da morte de Sara Carreira.

Além disso, muitos internautas deixaram mensagens na caixa de comentários do Youtube, acreditando que Ivo Lucas realmente lançou esta música como uma forma de homenagear a artista.

"Todos fomos jovens, hoje somos adultos e a vida surpreende-nos. Cada um de nós já passou ou passará por momentos muito difíceis que para uns são mais ou menos complicados de ultrapassar, mas tudo a seu tempo, no seu registo e na sua verdade! O Ivo também perdeu a Sara, foi esquecido e carrega ainda uma 'culpa' imposta! Consigo compreender cada um dos lados e consigo perceber que ambos os lados perderam! Desejo que o tempo se encarregue de acalmar os vossos corações!", escreveu uma fã.

"Melhor presente de Natal, na altura própria. Minha princesa Sarita, esta é para ti, duas vozes numa só, não me canso de ouvir e só fica... A saudade", escreveu outra.

Relembre-se que Sara Carreira perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020, num acidente de carro na zona de Santarém. Ivo Lucas, o condutor do veículo, sobreviveu, mas foi profundamente afetado pelo acontecimento - emocional e legalmente.

A tragédia deixou marcas profundas na família carreira e no mundo do entretenimento. 'Custa Aceitar' parece ser, assim, uma forma de Ivo Lucas confrontar o luto e transformar a dor em arte.

O que diz a comunicação social

De acordo com uma nota de imprensa, Ivo Lucas não confirmou a ideia de que estaria a homenagear Sara Carreira com este título.

"O tema nasce com base nas minhas influências musicais de infância. Cresci a ouvir Gipsy Kings em casa dos meus pais, e, sempre fui contagiado pela energia das guitarras, palmas, e a forma como as letras são interpretadas", podem ler-se as palavras do cantor na respetiva nota. "Quando mostrei a ideia do refrão ao Phelipe Ferreira, o meu braço direito na composição, foi-me sugerido conhecer um pouco mais o trabalho do Noninho Navarro, pois poderia ser a junção perfeita. E assim foi. Conheci o trabalho do Noninho, e rapidamente me rendi à sua interpretação e musicalidade".

Para completar a informação, lê-se ainda que 'Custa Aceitar' é uma música do género "Pop Latino com lufadas de tradicional e palmas, onde se funde a bagagem musical de Ivo com a tradição de Noninho. É assumidamente uma canção para dançar ao ritmo desta fusão de vozes dos artistas, que casam na perfeição".

E ainda: "Apesar de transmitir uma letra poderosa e profunda, a música convida-nos a dançar "a dor de aceitar que a vida muda" ao som de uma envolvente junção de esperança e ritmos viciantes".

Posto isto, parece que o rumor ir-se-á manter até que alguém venha confirmar se a nova canção de Ivo Lucas reflete o sentimento de perda que o mesmo tem vindo a sentir desde 2020, ou se se trata apenas de uma música que evoca a saudade, a memória e a esperança de uma forma generalizada.

