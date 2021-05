Como já tinha sido anunciado, foi lançada esta sexta-feira, às 17h00, no YouTube, uma música de Sara Carreira.

'Leva-me a Viajar' é agora o hino da Associação Sara Carreira, instituição que a família da jovem artista criou meses após a sua morte.

Recorde-se que Sara Carreira morreu no dia 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, vítima de um acidente de carro.

"Obrigado a todos pelo carinho. Todos os donativos realizados através do SuperChat e SuperStickers revertem para a Associação Sara Carreira", pode ler-se na legenda da música no YouTube, que chega juntamente com o videoclipe oficial de 'Leva-me a viajar'.

Veja abaixo:

Siga o link

Leia Também: "A morte da minha filha foi uma violência. Morri por dentro, bebi demais"