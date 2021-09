A princesa Charlene do Mónaco sofreu na noite desta quarta-feira, dia 1, um susto de saúde que a levou a ser internada de urgência. O episódio aconteceu três semanas depois de ter sido operada à grave infeção pela qual está 'retida' na África do Sul desde junho.

A mulher do príncipe Alberto deu entrada no Hospital Netcare Alberlito sob um pseudónimo, apurou o News24.

O mesmo meio assegura que Charlene se encontra "estável" e que deverá submeter-se a uma nova cirurgia hoje.

Charlene do Mónaco viajou para o seu país natal em junho para apoiar uma campanha contra a caça furtiva de rinocerontes. Contraiu uma infeção de ouvidos, nariz e garganta e desde então que é desaconselhada a viajar.

Longe do marido e dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, a princesa enfrenta esta fase delicada à distância. O facto de estar afastada do Mónaco há vários meses levantou os rumores de que o casal estaria separado e que Charlene queria inclusive pedir o divórcio.

O príncipe Alberto viajou recentemente para África do Sul com os filhos de modo a acabar com as especulações. Entretanto, já regressou ao Mónaco.

