O reencontro tão esperado de Alberto do Mónaco com a princesa Charlene aconteceu esta semana, conforme a própria o partilhou na sua conta de Instagram.

Atualmente na África do Sul, a princesa teve de ficar neste país depois de sofrer uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta, tendo terminado recentemente os tratamentos.

As fotografias que partilhou na plataforma social ajudaram também, segundo a imprensa internacional, a terminar com os rumores de uma crise no casamento que já andavam a correr.

Charlene fez assim questão de mostrar que ela e o companheiro continuam a ser mais unidos que nunca. Ainda assim, após tal encontro, o príncipe voltou novamente ao Mónaco para cumprir com os seus compromissos.

Já o regresso da princesa está marcado para outubro.

