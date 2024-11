Celebra-se esta terça-feira, 19 de novembro, o Dia Nacional do Mónaco, também conhecido como dia do rei ou festa do príncipe.

Esta é uma data muito importante para os monegascos e é celebrada com vários eventos no principado no qual a família real marca presença.

Hoje, Alberto e Charlene do Mónaco participaram numa missa na Catedral do Mónaco. Ao ato solene não faltaram as princesas Carolina e Stéphanie, assim como os sobrinhos do príncipe.

Para a ocasião, Charlene deslumbrou com um visual em tons de lavanda claro, composto por um blazer e calças de cetim. No cabelo envergava um chapéu estilo 'fascinator', cuja rede preta combinava com os sapatos.

