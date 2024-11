A princesa Charlene deu uma entrevista à revista Gala na qual falou sobre os filhos gémeos, o príncipe Jacques e a princesa Gabriella.

"As conversas que eu tenho com o Jacques e com a Gabriella são diferentes, assim como o tempo que passo com eles", notou a mulher do príncipe Alberto.

"A Gabriella é muito curiosa. Intriga-se com o mundo e a vida em geral", fez saber.

"Faz muitas perguntas e demanda muita atenção. Quanto ao Jacques, é curioso e observador. Mais reservado, mas é naturalmente mais calmo", deu conta.

Nesta conversa, Charlene lamentou ainda o facto de não passar o tempo que queria com os filhos individualmente.



© Éric Mathon/ Palais Princier

De notar que no dia 10 de dezembro Jacques e Gabriella vão completar 10 anos de vida.

