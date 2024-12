É um grande dia para a família real do Mónaco! O príncipe hereditário Jacques e a princesa Gabriella comemoram 10 anos esta terça-feira, 10 de dezembro.

Os gémeos têm desempenhado um papel ativo nas atividades reais do Mónaco este ano.

No Dia Nacional, por exemplo, Jacques, orgulhosamente vestido com o seu uniforme de Carabinieri, saudou a banda ao lado do pai, o príncipe Alberto II.

Além disso, Jacques e Gabriella também inauguraram o novo distrito de Mareterra no dia 4 de dezembro junto dos pais.

No começo da época festiva, os filhos dos príncipes soberanos do Mónaco também estiveram ocupados. No dia 30 de novembro, as duas crianças acenderam as iluminações de Natal na Place du Palais Princier. Já na sexta-feira, 6 de dezembro, inauguraram a Vila de Natal em Port Hercule, com a mãe, a princesa Charlene.

Para assinalar esta data especial, o Palácio do Príncipe publicou um vídeo no Instagram, no qual revelou várias imagens de Jacques e Gabriella. Ora veja.

"Feliz aniversário para o príncipe hereditário Jacques e para a princesa Gabriella! Suas Altezas Sereníssimas celebram hoje o seu 10.º aniversário", lê-se na legenda da publicação.

Ao longo do ano, o entusiasmo e prazer das crianças em participar nas atividades oficiais foram notáveis. Hoje, a festa continua com o príncipe e a princesa a soprarem 10 velas de aniversário.

Leia Também: Filhos de Alberto e Charlene do Mónaco em modo natalício durante evento