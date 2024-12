Esta quarta-feira, 4 de dezembro, Alberto do Mónaco inaugurou a sua "grande aposta arquitetónica", noticia a revista Hola!. Trata-se de um complexo de vivendas intitulado Mareterra, construído tanto acima, como abaixo do nível do amor.

A ocasião não passou despercebida uma vez que o príncipe fez-se acompanhar por Charlene e pelos filhos gémeos, os príncipes Jacques e Gabriella.

As fotografias encantaram os admiradores da família real, tendo em conta que os visuais dos gémeos eram bastante parecidos com os dos pais.

