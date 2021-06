Cristiano Ronaldo estará disposto a sofrer uma grande perda com a venda do apartamento na Trump Tower.

De acordo com o New York Post, como cita a Vanity Fair, o craque português comprou o luxuoso imóvel em 2015 pelo valor de 18,5 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de euros). Uma habitação com três quatros e três casas de banho que agora está à venda por menos de metade do preço.

Inicialmente, CR7 terá colocado à venda o apartamento no valor de 9 milhões de dólares (mais de sete milhões de euros). No entanto, devido à pandemia e à falta de ofertas, Ronaldo terá descido o preço para os 7,75 milhões de dólares (cerca de seis milhões de euros).

A Vanity Fair recorda ainda que em 2017, quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, foi criada uma petição para o futebolista deixar o apartamento. Seja por pressão dos seguidores ou pelo facto de viver atualmente em Itália, estando a jogar na Juventus, tudo indica que Cristiano quer agora vender a habitação.

