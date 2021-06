A Seleção Nacional estreou-se no Euro 2020 com uma vitória contra a Hungria, com dois golos de Cristiano Ronaldo e um de Raphael Guerreiro.

Momentos após o final da partida, esta terça-feira, Dolores Aveiro partilhou algumas imagens nas stories da sua página de Instagram onde destaca os festejos da família no Funchal, Madeira.

