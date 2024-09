Dolores Aveiro sabe que é a matriarca de uma família unida. Ronaldo é o 'menino bonito' do clã e quando se trata de defender o irmão mais novo, Kátia e Elma não perdem tempo.

Cristiano Ronaldo marcou o golo que ditou a vitória de Portugal frente à Croácia, este domingo, em jogo a contar para a Liga das Nações.

O momento foi partilhado por Kátia Aveiro, que rapidamente usou o tento para responder àqueles que criticam a presença do avançado na Seleção Nacional.

"Vai ser complicada a noite para alguns hoje", escreveu Kátia Aveiro, referindo-se, como explica noutra storie, aos "comentadores de meia tigela".

© Instagram

"Tenham paciência. Siuiuuuu", escreve noutra publicação, com uma imagem do jogador a rir-se.

© Instagram

Também Elma Aveiro recorreu às stories do seu Instagram para evidenciar o 901.º golo de CR7.

"És uma força de Deus", escreveu a irmã mais velha do jogador, que esteve a assistir à partida no Estádio da Luz. Numa outra publicação, questionou: "E agora o que será que vai dizer?", com uma imagem da comentadora de desporto da CNN, Sofia Oliveira.

© Instagram