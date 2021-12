Correm na imprensa internacional novos rumores sobre o estado de saúde de Charlene do Mónaco. Pilar Eyre, jornalista espanhola, veio a público afirmar ter conhecimento do verdadeiro motivo pelo qual a princesa está há cerca de um mês internada numa clínica e desaparecida da vida pública.

A especialista em assuntos relacionados com a realeza afirma em declarações à revista Lecturas que Charlene está escondida por ter o rosto desfigurado após ter sido vítima de "negligência durante um facelift feito no Dubai".

Alberto do Mónaco, marido da princesa, já havia negado em entrevista à revista People que os problemas de saúde da mulher estivessem relacionados com a medicina estética. "Não tem relação com cirurgia estética, nem com uma crise no casamento", assegurou.

O príncipe garante que Charlene se encontra com um "profundo esgotamento físico e emocional", agravado pelas cirurgias a que foi submetida na África do Sul devido à infecção de nariz, garganta e ouvidos.

Charlene do Mónaco, importa lembrar, assinalou esta sexta-feira, 10 de dezembro, o sétimo aniversário dos filhos gémeos, Jacques e Gabriella.

