Ter novas terapêuticas para tratar as fístulas perianais, que aparecem em consequência da Doença inflamatória do Intestino, é o que todos os doentes desejam.

Cerca de 40 % das pessoas com doença de Crohn podem vir a desenvolver esta condição, que traz associada muitas dores e desconforto, podendo mesmo originar abcessos.

Até aqui, a solução ficava pela recorrente ida ao bloco operatório sempre que a situação não se resolvesse com os tratamentos habituais.

Agora, uma nova terapêutica, com células estaminais, pode trazer uma mudança positiva na vida de alguns doentes com fistulas perianais complexas e que, apesar de estar ainda numa fase embrionária, parece ser promissora.

Como e em que fases da doença deve ser utilizada esta terapêutica é o que vamos saber no mais recente episódio de Dar a Volta à DII, que conta com a participação de Helena Coelho, farmacêutica hospitalar no Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV).