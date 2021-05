Tal como já tinha sido deixado no ar, Ricardo Carriço subiu ao altar esta segunda-feira, dia 17, para trocar juras de amor com Ana Rebelo. O dia foi destacado nas redes sociais do ator, com um sentido texto, e agora foi a colega e amiga de longa data Ana Brito e Cunha quem revelou um novo momento.

A atriz de 'Festa é Festa' divulgou hoje uma selfie na qual aparece na companhia dos noivos, do marido e da apresentadora Sofia Cerveira.

"Foi uma emoção sentir tanta felicidade. Parabéns Ricky e Ana. Obrigada pela partilha do vosso amor", escreveu na legenda da publicação.

Foto partilhada por Ana Brito e Cunha© Instagram

