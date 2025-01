Quase um ano depois de ter assumido a relação com Nicolas Prattes, Sabrina Sato subiu ao altar e trocou as alianças com o ator.

De acordo com a Vogue Brasil, que divulgou a primeira fotografia dos noivos, a cerimónia decorreu em Porto Feliz, no interior de São Paulo, esta sexta-feira, dia 10 de janeiro.

Sabe-se ainda que o casamento contou apenas com familiares e amigos mais próximos do casal, entre eles Ana Maria Braga.

De recordar que Sabrina Sato é mãe de uma menina, a pequena Zoe, fruto da relação terminada com Duda Nagle.