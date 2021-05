Tudo indica que Ricardo Carriço se tornou esta segunda-feira, 17 de maio, novamente um homem casado. Depois de a imprensa nacional avançar que ator, de 56 anos, iria subir ao altar com Ana Rebelo numa cerimónia intimista, uma apaixonante publicação realizada pelo próprio reforçou as suspeitas.

"'Deixa que a vida te mostre o que tem reservado para ti', disse-me uma amiga há já algum tempo... Quem diria que, entre os nossos 40 e 50 anos, iriamos tropeçar um no outro quando achávamos que a amizade nunca nos levaria ao amor, mas o que é certo é que levou", começou por escrever.

O ator foi mais longe e contou que o romance começou como uma sólida amizade, e que durante algum tempo foi negado por ambos que se tratava de algo mais.

"Às vezes não queríamos aceitar o que já era obvio para muitos, mas a nossa cumplicidade, amizade e até sentido de missão e apoio entre nós, fez com que, quando a natureza assim quisesse, descobríssemos que a nossa amizade, cumplicidade, intimidade, o gosto de nos amarmos, nos levasse para além do paraíso que se chama 'nós dois', que se transforma sempre em 6. Ana, Maria, Tomás, Matilde, Nôa e eu... Quem diria que a vida nos iria reservar este começo de um grande final feliz. Obrigado à vida que nos anima, aos amigos que nos despertam e ao Padre Ismael que nos abençoa", rematou.

A publicação roubou todas as atenções e foram várias as caras conhecidas - como Rita Andrade, Bárbara Norton de Matos, Francisca Pereira, Vanessa Oliveira, Luciana Abreu e Heitor Lourenço - que desejaram aos 'pombinhos' as felicidades.

Também nas Instagram Stories o amor do casal deu que falar. Ricardo Carriço partilhou uma publicação de um amigo que referiu que "hoje é dia de festa".

Saliente-se que em tempos Ricardo Carriço já tinha sido casado com Inês Jordão, matrimónio que durou apenas um ano.

