Anita da Costa, ex-namorada de Angélico Vieira, casou-se este fim de semana com Tomás Castanheira. As primeiras imagens foram partilhadas na noite deste domingo, dia 16, e estão a encantar as redes sociais.

O casal trocou alianças no hotel Douro41 e a noiva deslumbrou com um vestido da assinatura de Jesus Peiro - um modelito que se destacou pelas mangas abalonadas.

Anita, recorde-se, teve uma curta carreira como atriz, tendo participado na série 'Morangos Com Açúcar'. Dedicou-se depois ao Direito e atualmente é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do país, sobretudo na cidade do Porto. O seu perfil de Instagram conta com mais de 250 mil seguidores.

